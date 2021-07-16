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Лидер «Несчастного случая» назвал неразвитыми слушателей Баскова и Пугачевой

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Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com
Лидер «Несчастного случая» Кортнев назвал неразвитыми людьми слушателей Баскова и Пугачевой

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев резко раскритиковал творчество артистов российской эстрады Николая Баскова и Аллы Пугачевой. В эфире шоу «Легенда» на канале RTVi он назвал неразвитыми людьми слушателей этих исполнителей.

Музыкант отметил, что нужно слушать качественную музыку, а не то, что навязывают радиостанции. «Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека — вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень косные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль», — подчеркнул он.

Кортнев добавил, что в российском шоу-бизнесе есть и исполнители, которые заслуживают внимания. К таким он отнес певицу Монеточку, назвав ее «очень умным автором». Особенно лидеру «Несчастного случая» понравилась ее песня «Ночной ларек» и «Нимфоманка». Творчество рэпера Моргенштерна он не смог прокомментировать, поскольку еще не успел с ним ознакомиться.

Ранее народный артист России Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем, сравнив их с Моргенштерном и Элджеем. Певец признался, что считает нынешнюю молодежь неразвитой, добавив, что в основном она проводит время в барах или «копается» в студии. По его мнению, современную музыку даже нельзя назвать музыкой.

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