Власти Новосибирска объяснили отмену концерта рэпера Face коронавирусными ограничениями в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Новосибирской области действует ограничение на работу кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, куда допускаются зрители в количестве не более 50 процентов от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов, в спортивных сооружениях, выставочных комплексах, других помещениях, не предназначенных для проведения концертных мероприятий», — говорится в комментарии министерства культуры региона.

Александр Гинтер, руководитель лофт-парка «Подземка», в котором планировалось выступление Face, заявил, что площадка надеялась на ослабление ограничений. Он пояснил, что сейчас возможно проводить мероприятия лишь с ограничением численности гостей. «Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили», — добавил Гинтер.

Ранее Face рассказал об отмене его выступлений в Новосибирске, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах тура. Музыкант объяснил, что выступления отменили из-за давления властей на организаторов концертов. Он связал это со своей гражданской позицией, в частности, с поддержкой Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией).