Вдове Солженицына провели срочную операцию на сердце

82-летней Наталье Солженицыной, вдове писателя Александра Солженицына, провели экстренную операцию на сердце. Об этом в среду, 13 октября, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Солженицына вызвала скорую помощь 10 октября из-за учащенного сердцебиения. Ее пульс достигал 150 ударов в минуту.
Операция на сердце прошла без осложнений.
Александр Солженицын — участник Великой Отечественной войны, советский политзаключенный, автор произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича» и «Раковый корпус», лауреат Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Писатель умер в 2008 году в возрасте 89 лет.