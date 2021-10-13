Товарооборот России и Китая вырос почти на 30 процентов

Товарооборот России и Китая вырос на 29,8 процента по сравнению с прошлым годом

Товарооборот России и Китая вырос на 29,8 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По подсчетам ведомства, китайский экспорт в Россию за первые три квартала 2021 года вырос на 32,4 процента и составил 47,401 миллиардов долларов. Импорт российских товаров вырос на 27,6 процента, до 55,128 миллиардов долларов. В целом товарооборот между странами за текущий год составил 102,529 миллиарда долларов.

В июне сообщалось, что объем торговли между странами достиг 12,2 миллиарда долларов. В первом полугодии экспорт в России вырос на 38,4 процента, достигнув 28,9 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг взлетел на 20,6 процента, до 34,1 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов. Например, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте. Стороны заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках, считают эксперты.