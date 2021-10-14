Российский вице-премьер встретился с генералом Кастро

Вице-премьер России Юрий Борисов во время рабочей поездки в Гавану встретился с генералом Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диасом-Канелем. Обе стороны заявили о хорошем уровне сотрудничества двух стран и договорились укреплять связи, пишет газета Granma.

Отмечается, что в ходе диалога политики «выразили удовлетворение прекрасными связями, объединяющими Россию и Кубу, и согласились с готовностью работать над их укреплением». Российский вице-премьер подарил старшему из братьев Кастро копии медалей, которые Советский Союз вручил его брату Фиделя.

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Борисов также провел переговоры в Гаване с лидером компартии и правительства, президентом Мигелем Диасом-Канелем. Они обсудили «экономические, торговые, финансовые и кооперационные связи и перспективы их развития». В свою очередь Диас-Канель поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 и передал сердечные приветствия российскому президенту Владимиру Путину.

Сообщается, что в состав российской делегации также вошли российский посол на Кубе Андрей Гуськов и директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Борисов назвал Кубу приоритетным экономическим партнером России в Латинской Америке. По его словам, интенсивность двусторонних контактов, включая переговоры на высшем уровне, показывает доверительный и конструктивный характер диалога между государствами.

Ранее на Кубе предложили увеличить число рейсов с Россией после снятия коронавирусных ограничений. Замминистра туризма Кубы Мария дель Кармен Орельяна Альварадо заявила, что отмена ограничений на въезд российских туристов республику намечена на ноябрь.