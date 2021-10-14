Россиянина поймали на границе с Таиландом и осудили на 20 лет за наркотики

В Сыктывкаре администратора магазина наркотиков приговорили к 20 годам колонии и штрафу

В Сыктывкаре суд вынес приговор жителю Новосибирска, который был администратором в интернет-магазине наркотиков. Ему назначили 20 лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Коми.

Мужчину задержали на границе с Таиландом, куда он планировал сбежать от полиции.

По версии следствия, 42-летний россиянин вступил в группу наркоторговцев в 2012 году. Продажей запрещенных веществ они занимались через магазин «StuffStore». Подсудимый взял на себя функции администратора — координировал доставку крупных партий наркотиков. Кроме того, он занимался технической частью работы магазина — обеспечивал информационную безопасность сообщников и разрабатывал специальное программное обеспечение для дистанционной работы.

Как уточняет «Коммерсантъ», злоумышленники реализовали более сотни килограммов наркотиков на сумму свыше 18,7 миллиона рублей. Филиалы магазина действовали в 42 российских регионах.

Суд признал жителя Новосибирска виновным в руководстве преступным сообществом, незаконном сбыте наркотиков, покушении на сбыт и приготовлении к сбыту веществ. Расследование дала против его подельников продолжается.