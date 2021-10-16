В НАСА раскрыли подробности инцидента на МКС

НАСА: потеря ориентации МКС продолжалась 30 минут и не представляла угрозы для экипажа

Потеря ориентации в пространстве Международной космической станции (МКС) продолжалась 30 минут и не представляла угрозы для экипажа. Такие подробности раскрыл представитель НАСА, сообщает ТАСС.

Как говорится в заявлении представителя американского космического ведомства, в 05:02 по времени Восточного побережья США (12:02 по Москве) «управляющие полетом с российской стороны провели запланированное тестовое включение двигателей корабля "Союз МС-18"». После закрытия тестового окна работа двигателей неожиданно продолжилась, что 05:13 (12:13 по Москве) привело к потере контроля над ориентацией МКС.

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В НАСА уточнили, что сейчас МКС находится в стабильном состоянии. Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей, НАСА и Роскосмос сотрудничают по установлению причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что причина временной потери ориентации МКС в пространстве была связана с некорректной наземной процедурой.

В пятницу, 15 октября, стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». Позже в ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос») подтвердили, что помеха была успешно устранена.

