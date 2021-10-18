Правительство рассмотрит вопрос о снижении НДС для турфирм

Путин поручил правительству рассмотреть до 1 ноября вопрос о снижении НДС для турфирм

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС для организаций туристической отрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также среди поручений — предоставление из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением кредитов по льготным ставкам инвесторам, реализующим на Дальнем Востоке инвестиционные проекты по строительству гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров.

Поручения даны по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума 3 сентября 2021 года.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка до 40 тысяч рублей для путешествий на Дальний Восток.

В сентябре Путин заявил о важности доступных авиабилетов для жителей Дальнего Востока в течение всего года. Так, глава государства в ходе Восточного экономического форума призвал держать на контроле ситуацию с субсидированными авиабилетами в одном регионе. «В некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит этих билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии», — подчеркнул президент.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о необходимости «вкладывания копеечки» для развития туризма на Дальнем Востоке. «Здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько. По плану просто работать, да и все», — добавил Путин.