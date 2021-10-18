Названа оптимальная стоимость тура на Новый год на Дальний Восток

Экскурсионный тур на Новый год в Южно-Сахалинск обойдется в 74 тысячи рублей

Недельный пакетный тур на Новый год на Дальний Восток обойдется от 74 тысяч рублей для двоих туристов. Оптимальную стоимость путевок назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первый чартерный рейс из Москвы состоится прямо перед зимними праздниками — 30 декабря 2021 года. Начиная с 7 января 2022 года перелеты на Сахалин будут выполняться еженедельно — вплоть до 25 марта.

Отмечается, что минимальная цена семидневной поездки в Южно-Сахалинск с обзорной экскурсией по городу и размещением в отеле выбранной категории с соответствующим типом питания для двоих путешественников начинается от 74,8 тысячи рублей.

Горнолыжная путевка на Новый год на аналогичных условиях обойдется немного дороже — от 87,6 тысячи рублей. В тур также включен безлимитный ски-пасс на пять дней.

Ранее в октябре россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Болгарии зимой. Так, недельная путевка в январе с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками для двоих туристов начинается от 47 тысяч рублей.