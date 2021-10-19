Назван самый взрослый участник ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор подвел итоги государственный итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году. В ведомстве рассказали о самом юном и взрослом участнике Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщается на сайте организации.

Так, наиболее взрослым участником ЕГЭ-2021 назвали 72-летнего учителя математики из Крыма. Он сдал экзамен с результатом в 96 баллов.

«Самой юной участницей ЕГЭ в 2021 году стала восьмилетняя Алиса Теплякова, а самым возрастным участником — учитель математики из Крыма, который в 72 года подтвердил свой высокий уровень знаний, набрав 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о желании вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике. По словам главы ведомства Анзора Музаева, с таким же мнением выступает и Министерство просвещения.

1 сентября 2021 года девятилетняя москвичка Алиса Теплякова получила студенческий билет: она стала первокурсницей факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Родители девочки надеются, что она окончит университет за два года вместо пяти. Алиса учится на договорной основе. По мнению ее отца Евгения Теплякова, на девочку оказывают страшное давление в вузе.