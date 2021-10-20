Освобождавший Пальмиру генерал ответил на слова Эрдогана о горстке победителей

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о горстке стран-победителей Второй мировой войны настораживает, заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий российской группировкой войск в Сирии, освободившей Пальмиру, генерал-полковник Андрей Картаполов. Его цитирует Telegram-канал WarGonzo.
«Не надо было проигрывать в той войне, надо было союзников выбирать правильных. Никто же не заставлял дружить не с теми», — добавил депутат.
При этом он отметил, что для решения международных проблем привлекать такие страны, как Турция, тоже нужно. Для этого существуют разные платформы и механизмы.
По словам Картаполова, Совет Безопасности ООН — это основной фактор стабильности в мире. «Если бы его не было, например, во время Карибского кризиса, последствия могли стать катастрофическими для всего человечества. Так что подвергать сомнению легитимность этого международного института недопустимо во всех отношениях», — заключил генерал.
Ранее в октябре Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне, имея в виду членов Совбеза ООН. По его мнению, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.
Андрей Картаполов занимал должность начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России до 5 октября 2021 года. Его уволили в связи с избранием депутатом Госдумы.
С декабря 2016-го по март 2017 года Картаполов командовал российской группировкой войск в Сирии. В это время Пальмира в результате нескольких операций была освобождена от террористов и передана под контроль сирийского правительства.