Замглавы Минобороны Картаполова уволили с военной службы

Шойгу: замминистр обороны Картаполов уволен с военной службы в связи с переходом в Госдуму

Заместитель главы Министерства обороны России, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Государственной Думы и переходом в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Кроме того, указом президента России от должности освобожден адмирал Александр Витко, начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего ВМФ. Шойгу поблагодарил военачальников за «высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей».

По словам главы Минобороны, этим же указом президента России начальником Главного штаба, первым замом главкома ВМФ назначили адмирала Александра Носатова, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.

Ранее глава государства Владимир Путин назначил депутата Госдумы седьмого созыва Александра Авдеева на пост временно исполняющего обязанности Владимирской области. В этот же день врио губернатора Тамбовской области был назначен заместитель главы Минстроя Максим Егоров.