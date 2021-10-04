Путин назначил Максима Егорова врио главы Тамбовской области

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. О подписании указа сообщили в пресс-службе главы государства, передает РИА Новости.

Уточняется, что тем же указом российский лидер прекратил полномочия в данной должности Александра Никитина.

На встрече с главой государства Егоров отметил, что для него назначение губернатором Тамбовской области — это вызов. В первую очередь он поблагодарил за доверие и отметил, что готов возглавить регион.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил депутата Государственной Думы седьмого созыва Александра Авдеева на пост временно исполняющего обязанности Владимирской области. Парламентарий является выпускником первого потока «школы губернаторов». В Госдуме он входил в комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также в комитет по контролю и регламенту.

