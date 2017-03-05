Командующий группировкой в Сирии сообщил подробности освобождения Пальмиры

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил подробности освобождения Пальмиры, передает РИА Новости.

«Хотел бы особо отметить действия наших Воздушно-космических сил (ВКС), которые лишили противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы, действия подразделений сил специальных операций Вооруженных сил России, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты», — заявил военачальник.

Он также отметил храбрость и самоотверженность солдат и офицеров сирийской правительственной армии.

Об освобождении Пальмиры от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» министр обороны Сергей Шойгу доложил 2 марта. Наступление сирийской армии при поддержке России началось в начале февраля.

Весной 2016 года город уже переходил под контроль правительственных войск, но в декабре террористам удалось вернуться в Пальмиру.