Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Греции

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине доставлен из Афин

Олимпийский огонь XXIV зимних Игр 2022 года в Пекине прибыл в Китай, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Символ Олимпиады был доставлен из Афин, его зажгли организаторы в Древней Олимпии в понедельник. Затем ранним утром в среду самолет с делегацией оргкомитета Игр приземлился в международном аэропорту Шоуду (Столичный аэропорт).

Церемония состоялась на стадионе «Панатинаикос» в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, специального представителя, заместителя председателя оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и вице-президента НОК Китая Юй Цзайцина.

Ранее стало известно, что Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа выразили желание провести летние Олимпийские игры в 2036 году. 23 сентября сообщалось, что Олимпийский комитет России рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Игр 2036 года в нескольких городах страны. Глава организации Станислав Поздняков отметил, что допускает такое развитие событий благодаря географическому расположению России.