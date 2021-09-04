Мэр Владивостока заявил о наличии в городе земли для Олимпийских игр

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что земельных участков на территории города хватит для строительства спортивных объектов для проведения Олимпийских игр. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) .

Градоначальник отметил, что в городе достаточно неиспользованных участков, которые могут использоваться для создания спортивной инфраструктуры.

«Территория Горностая — огромная территория, которая в теории могла бы быть привлечена в оборот. Территория старого аэродрома. Может ли это быть территорией, где могут быть расположены спортивные объекты? Вполне возможно. Может быть, это остров Русский, на котором будет расположена дополнительная спортивная инфраструктура. Вполне возможно. Должна ли это быть территорией Снеговой Пади? Мне кажется, да», — поразмышлял Шестаков.

Ранее президент Владимир Путин не исключил возможность проведения новых Олимпийских игр в России, в том числе на Дальнем Востоке.

2 июля стало известно о желании Владивостока побороться за право принять летние Олимпийские игры 2036 года. Мэр города Константин Шестаков анонсировал подачу заявки, однако оценил шансы на победу как невысокие.