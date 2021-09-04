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В Минпросвещения рассказали о вакцинации совершеннолетних школьников от COVID-19

Замминистра просвещения Бугаев о вакцинации от COVID-19: детей никто принуждать не будет
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев рассказал о вакцинации российских школьников от COVID-19. Он заявил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что достигших совершеннолетия (18 лет) учеников не будут принуждать делать прививки.

По словам замминистра, о недопуске непривитых школьников к урокам речи «абсолютно» не идет.

«Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит», — сказал он, добавив, что уже имеется значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе, что говорит о «высоком гражданском долге и гражданской позиции учительского сообщества».

При этом Бугаев объяснил, что в целом вакцинация от коронавируса — правильный гражданский выбор. «Мы, как представители педагогического сообщества, несем ответственность не только за себя и своих близких, но еще и за тех детей, с которыми работаем. Но это прежде всего внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает», — заключил он.

В конце августа замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что более полумиллиона несовершеннолетних российских школьников переболели COVID-19 или борются с ним в настоящее время. Также он высказался о важности информационной и профилактической работы среди учащихся и их родителей.

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