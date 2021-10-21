Белоруссия не примет участие в «Евровидении-2022»

Белоруссия не примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте конкурса.

В конкурсе в 2022 году примет участие 41 страна, Белоруссии среди них нет.

11 марта текущего года стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Материалы по теме Главная музыка месяца: невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?

26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отстранили Белоруссию от участия в соревновании в 2021 году. Представители состязания заявили, что замененная страной песня также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред его репутации.

Позже Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса «Евровидение», решил приостановить членство Белоруссии.

Следующее «Евровидение» пройдет в мае 2022 года в итальянском Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.