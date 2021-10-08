Песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году состоится в итальянском Турине

Музыкальный конкурс «Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине. Об этом сообщает Ansa.

По данным агентства, официально об этом должны объявить в ближайшее время. Помимо Турина кандидатами на проведение песенного состязания были Милан, Римини, Болонья и Пезаро.

Италия получила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

Ранее победителей песенного конкурса «Евровидение-2021» Måneskin обвинили в срыве выступления украинской певицы Maruv. Отмечалось, что поп-артистка должна была спеть на разогреве закрытого итальянского коллектива в московском ГУМе, однако ее номер был отменен за несколько минут до начала мероприятия.