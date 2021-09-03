Группу Måneskin обвинили в срыве выступления украинской певицы Maruv в Москве

Победителей песенного конкурса «Евровидение-2021», итальянскую рок-группу Måneskin обвинили в срыве выступления украинской певицы Maruv (настоящее имя — Анна Корсун). Об этом сообщает Telegram-канал Super со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что поп-артистка должна была спеть на разогреве закрытого концерта победителей «Евровидения-2021» в московском ГУМе в четверг, 2 сентября.

По информации канала, номер украинской исполнительницы был отменен за несколько минут до начала мероприятия. Известно, что организаторы несколько раз откладывали выход Maruv и в итоге отказались от разогрева в самый последний момент, после чего певица покинула концертную площадку.

Известно также, что в России сорвались два интервью Måneskin для российских СМИ. Причины разрыва договоренностей неизвестны.

Ранее пользователи сети обвинили победителей «Евровидения-2021» — группу Måneskin из Италии — в плагиате у российской певицы Аллы Пугачевой. Сходство слов в песнях обоих исполнителей заметили в TikTok.