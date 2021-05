Победителей «Евровидения-2021» обвинили в плагиате у Пугачевой

Пользователи Сети обвинили победителей «Евровидения-2021» — группу Måneskin из Италии — в плагиате у российской певицы Аллы Пугачевой. Сходство слов в песнях обоих исполнителей заметила блогер в TikTok с ником all_sea_in_me.

Девушка опубликовала 28 мая короткий ролик. На видео она сравнила текст песни «I wanna be your slave» группы Måneskin со словами композиции Пугачевой «Будь или не будь». Оказалось, что итальянский хит повторят фразы известной певицы, но на английском языке.

«Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером», — поет Пугачева, в то время как Måneskin вторят ей на английском: «I wanna be your master, I wanna be your gangster» («Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером» — прим. «Ленты.ру»).

Сходство в текстах композиций удивило пользователей социальных сетей и породило множество шуток о плагиате хита Пугачевой. Некоторые писали, что хотели бы услышать результат совместного творчества исполнителей. «Жду фит Аллы Борисовны и Måneskin», — написала в Twitter «дестрøйщица всея руси». А некоторые пользователи поставили Пугачеву перед шуточным выбором.

Ранее солиста заподозрили Måneskin Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. Артисту пришлось сдать анализ: в результате исследования специалисты не нашли следы наркотических веществ. Европейский вещательный союз также тщательно изучил все видеозаписи с группой и пришел к выводу, что музыкант не употреблял кокаин во время фестиваля.