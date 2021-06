Победителей «Евровидения-2021» снова обвинили в плагиате

Итальянскую рок-группу Maneskin, которая одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», вновь обвинили в плагиате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, в копировании музыки их заподозрила музыкальная группа из Нидерландов The Vendettas. Коллектив утверждает, что их песня «You want it, you got it» 1997 года звучит похоже.

Однако один из участников голландского коллектива Йорис Линссен (Joris Linssen) задается вопросом, можно ли считать плагиатом схожесть с песней, которая была выпущена еще до рождения итальянских рокеров.

«Теперь предстоит понять, плагиат ли это. Молодые люди, естественно, еще не родились во времена нашей группы. Но участники Maneskin сами отмечали, что рок-н-ролл никогда не умирает», — рассуждает Линссен.

Также уточняется, что также итальянскую группу обвинили в плагиате другие музыканты из Италии. Группа «Энтони Лазло» заявила, что Maneskin их гитарный рифф звучит идентично песне «Zitti E Buoni».

Ранее в мае пользователи сети обвинили победителей «Евровидения-2021» в плагиате у российской певицы Аллы Пугачевой. TikTok-блогер сравнила текст песни «I wanna be your slave» группы Måneskin со словами композиции Пугачевой «Будь или не будь». Оказалось, что итальянский хит повторяет фразы известной песни в исполнении Аллы Пугачевой, но на английском языке.

23 мая победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021» стала рок-группа Måneskin, представлявшая Италию. Коллектив занял первое место, получив 524 балла.