В крови умершей актрисы «Санта-Барбары» нашли опиоиды

В крови американской актрисы Тони Китэйн, умершей в возрасте 59 лет в мае, нашли опиоиды

В крови американской актрисы Тони Китэйн, умершей в возрасте 59 лет в мае, нашли опиоиды, антидепрессанты, седативные препараты, анальгетики и препараты от невралгических болей. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артистка скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии (группа заболеваний сердечной мышцы), однако найденные в организме Китэйн вещества также поспособствовали ее смерти.

О смерти Тони Китэйн стало известно 9 мая. Сообщалось, что актриса умерла в Калифорнии, однако официальная причина смерти не уточнялась. Китэйн родилась в Сан-Диего в 1961 году. Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Санта-Барбара». Также артистка снялась в таких картинах, как «Мальчишник», «Гвендолин» и «Малибу».

В августе 2020-го актер Питер Ликасси, снявшийся в «Санта-Барбаре», совершил самоубийство. Он много лет боролся с депрессией.