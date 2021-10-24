В США арестовали «самого страшного» преступника

В США арестовали насильника с пентаграммой на лбу

В американском штате Миссури арестовали «самого страшного» преступника. Об этом пишет The Smoking Gun.

Лицо 46-летнего Майкла Кэмпбелла (Michael Campbell) полностью покрыто татуировками. На лбу у него виднеется пентаграмма, а на носу «сидит» паук.

Мужчину задержали после того, как он пробрался в чужой дом и попытался изнасиловать спящую женщину. При этом его не смутило, что ее парень лежал рядом с ней.

Это не первый арест Кэмпбелла. В случае признания его вины ему грозит пожизненное заключение. Сам Кэмпбелл вину не признает и утверждает, что на самом деле женщина «сексуально домогалась его», а он ответил отказом.