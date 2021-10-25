Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов

Американская поп-певица Мадонна поделилась снимками в откровенном образе и разочаровала своих фанатов. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

63-летняя знаменитость снялась на диване, широко раздвинув ноги, а также сидя и лежа спиной к фотографу. Исполнительницу запечатлели в красной мини-юбке в клетку, кружевном топе с глубоким декольте и меховой жилетке. Ее образ дополнили высокие чулки черного цвета, грубые ботинки и несколько крупных украшений.

«Перестаньте оглядываться на прошлое. Творите свою историю!» — подписала звезда пост, который набрал 264 тысячи лайков. Поклонники не оценили новую публикацию Мадонны, посчитав ее позы и наряд чересчур неприличными. «Ты уже бабушка, о чем ты думаешь?», «Грустно за нее», «Это, как минимум, неприлично», «Пошлятина», «Хватит привлекать к себе внимание!» — высказывались они.

В октябре Мадонна задрала юбку во время эфира шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show». Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, музыкант заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье.