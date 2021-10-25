Сообщение об изменении графика работы транспорта Самары оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Самаре в период нерабочих дней — с 25 октября по 7 ноября — общественный транспорт будет работать по графику выходных, оказалось недостоверным. Изменения коснутся лишь выходных и праздничных дней.

Так, информация о нововведениях впервые появилась на сайте ГТРК «Самара» 22 октября в 15:40. Авторы публикации ссылаются на городскую администрацию и цитируют директора муниципального самарского предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаила Ефремова. При этом в цитате он лишь призывает горожан пользоваться транспортом в случае необходимости, об изменении графика речи не идет: «В нерабочие дни перевозки общественным транспортом будут осуществляться. И все же призываем к тому, чтобы поездки совершались только в случае крайней необходимости».

Данная цитата содержится в публикации на портале администрации Самары от 22 октября. В тексте говорится о том, что на данный момент прививки от коронавируса сделали 75 процентов работников общественного транспорта. Заметка посвящена организации мобильных пунктов вакцинации для работников транспорта.

В Департаменте транспорта Самары опровергли изменения в работе. Там пояснили, что режим выходного дня распространится лишь на ноябрьские праздники (4-7 ноября) и выходные дни (субботу и воскресенье). В остальное время сохраняется привычный график движения. «Итого: изменений в режиме работы транспорта нет», — подытожили в Дептрансе. Это опровержение распространили и ГТРК «Самара».

Сообщения об изменении графика работы общественного транспорта появились также в соцсетях. Например, в Twitter к городскому Дептрансу с соответствующими вопросами обращались пользовали Alex B., Татьяна и From Volga with vobla. Кроме того, недостоверную информацию опубликовали сообщество Красноглинского района Самары и группа «Новости Самары – Самара 63» во «ВКонтакте».

Однако почти сразу опровержения разместили крупные паблики и СМИ: «Комсомольская правда», «Типичная Самара» , «СОВА | sova.info Новости Самары и области», «Подслушано Куйбышевский|Самара» и другие.