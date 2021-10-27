Россиянин создал 50-килограммовую скульптуру рыжего кота

Житель Тулы Кирилл Климов создал скульптуру из металла весом в 50 килограммов и высотой 1,4 метра. Об этом пишет «Тульская пресса».

Мастер изобразил рыжего кота, окрас животного проявляется естественным путем — через покрытие ржавчиной металлических частей.

Отмечается, что прообразом работы послужил черный кот из мультфильма «Котенок по имени Гав». Климов считает, что все могут позволить завести себе такого питомца, ведь он не болеет, не портит мебель и не может умереть.

Еще одна работа россиянина стоит возле рок-клуба «М2». Скелет-байкер в стиле стимпанк охранял вход, сидя на мотоцикле. Другую фигуру — 70-килограммового хамелеона с подсветкой — он передал тульскому экзотариуму.