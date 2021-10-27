В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»

Ракетно-космический центр «Прогресс» отказался от одобренного Путиным проекта первого российского легкомоторного самолета «Рысачок». Об этом сообщает РБК.

Данная модель, анонсированная в 2007 году, была призвана заменить «кукурузник» Ан-2. «Рысачок» получил поддержку со стороны Минпромторга и Минтранса. Однако в 2015 году проект «Рысачок» был заморожен по рекомендации Федерального космического агентства. За это время было построено три летных прототипа.

В итоге, заявил гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов, проект решили не размораживать, а предприятие сосредоточится на производстве ракеты-носителя «Союз-5». «В какой-то момент стало понятно, что у нас нет площадей для размещения подобного рода техники», — пояснил он.

В 2014 году президент России Владимир Путин посидел в кресле пилота «Рысачка» и поддержал проект по созданию нового самолета. «Надо делать. Чтобы свои были», — резюмировал он, говоря о развитии в стране малой и региональной авиации.

«Рысачок», имеющий два двигателя М601F чешской компании Walter, совершил первый полет в декабре 2010 года. Сообщалось, что он заменит устаревший Ан-2 («Кукурузник»). Производство самолета планировалось в трех вариантах: сельскохозяйственном, санитарном и учебном. Приблизительная стоимость самолета составляла изначально полтора миллиона долларов.