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Открыта регистрация на V сезон олимпиады студентов «Я – профессионал»

Началась регистрация на V сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
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В Москве 27 октября состоялось открытие пятого, юбилейного сезона студенческой олимпиады «Я — профессионал». Соревнования пройдут по 72 различным направлениям — от журналистики до генетических технологий. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2021-2022 учебном году олимпиада пройдет в пятый раз. О старте регистрации на соревнования было объявлено в ходе пресс-конференции в МИА «Россия 27 октября.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал об успехах дипломантов «Я – профи» в других проектах АНО «Россия — страна возможностей» и поблагодарил партнеров олимпиады.

«В этом году впервые в конкурсе "Лидеры России" появился отдельный студенческий трек. И у нас 54 участника победили в треке "Студенты". Что меня порадовало — 40 из них раньше были участниками олимпиады "Я — профессионал", некоторые – победителями. Это говорит о том, что платформа "Россия – страна возможностей" и олимпиада "Я — профессионал" действительно дают шанс попробовать себя в самом разном качестве. И у ребят, которые не боятся принимать вызовы, не боятся пробовать себя, — у них получается», — отметил Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что конкуренция в сегодняшнем мире определяется не ресурсами материальными, не природными, а качеством человеческого капитала. «Компании выигрывают и побеждают в зависимости от того, насколько конкурентоспособная команда в них работает. Поэтому те компании, которые сегодня вкладываются в поддержку участников олимпиады "Я — профессионал", делают очень грамотные и очень умные инвестиции, которые завтра обеспечат им конкурентоспособность», — добавил он.

Как рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, пятый сезон олимпиады станет ярким и авангардным. «У нас как никогда много новых векторов развития. С этой осени "Я — профи" начинает сотрудничество с благотворительными организациями, где дипломанты смогут пройти стажировки. Как всегда перед началом нового сезона мы провели ревизию направлений. Впервые в истории олимпиады у нас появились направления, связанные с культурой: "Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий" и "Современные технологии библиотечно-информационной деятельности". Студентам точно стоит зарегистрироваться в этом сезоне – скучно не будет!», — отметила она.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, олимпиада занимает особое место среди мероприятий Года науки и технологий, объявленного президентом РФ в 2021 году. «Это в большей степени образовательный проект, но в этом году у него появилось хорошее научное основание. Добавлен ряд новых направлений, некоторые из них тесно связаны с наукой, в частности "Мировой океан", "Технологии медицины будущего" и "Генетические технологии". Уникальность олимпиады "Я – профессионал" в том, что она помогает студентам построить карьеру еще в период обучения в вузе, поскольку позволяет им продемонстрировать свои таланты работодателям», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что олимпиада создает условия конкуренции в борьбе вузов за молодые таланты, а участие университетов в ее организации будет учитываться при их оценке в программах поддержки.

Олимпиада «Я – профессионал» традиционно включает в себя два этапа: отборочный и заключительный. Отборочный этап V сезона пройдет в декабре 2021 года в режиме онлайн, поэтому выполнить его можно из любой точки мира – достаточно иметь ноутбук и доступ к интернету. Заключительный этап пройдет с конца февраля до апреля 2022 года. Решение об очном или онлайн-формате заключительного этапа будет принято позднее с учетом эпидемиологической обстановки.

Также в 2022 году для самых мотивированных участников проекта пройдет серия образовательных форумов. Форумы длятся от 3 до 5 дней и ориентированы на выход за границы учебной программы вузов. Лекции и мастер-классы для участников мероприятий проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели.

Дипломанты V сезона олимпиады будут определены в мае 2022 года. В зависимости от набранных баллов они делятся на призеров, победителей и медалистов. Все дипломанты получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады – бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.

Регистрация на состязания продлится 42 дня: с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

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