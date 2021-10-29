Ученые объяснили страх клоунов странным макияжем и голливудскими фильмами

Исследователи считают, что никто не рождается с коулрофобией, — боязнью клоунов — и что ее можно преодолеть. При этом причины возникновения такой фобии самые разные: от голливудских фильмов до травм, «связанных с социальными взаимодействиями». Об этом пишет издание Daily Mail.

Опрошенные газетой ученые объясняют разные причины такого страха. Профессор Марк Гриффитс (Mark Griffiths) полагает, что люди боятся не самих клоунов, а неких социальных ситуаций, в которых чувствуют себя плохо. Так, человек в костюме становится просто символом. Гриффитс добавил, что боязнь можно объяснить и странным макияжем, и чертами лиц, и костюмами — все создает неестественный, нечеловеческий образ.

Эксперт по фобиям Адам Кокс (Adam Cox) связывает коулрофобию с восприятием клоунов в медиа. Про них снимают немало хорроров, а в новостях нередко появляются репортажи об убийцах в шутовских одеждах.

При этом Кокс добавил, что фобию можно побороть, например, избегая переодетых в клоунов людей или фильмов с определенной тематикой. Кроме того, он посоветовал всем, кто страдает от коулрофобии, почаще напоминать себе «о реальном человеке, скрывающимся за этим фасадом».