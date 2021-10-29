Украину назвали детонатором для новой мировой войны

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» назвал Украину детонатором под стабильностью в Европе и возможностью новой мировой войны.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«Украина была и остается детонатором под стабильностью в Европе и возможностью новой Великой войны. Как бы ни договаривались о калибрах, о том или стреляем, или нет, летаем или нет, но динамика происходящего и количество привлеченных сторон может очень быстро привести к тому, что локальный конфликт превращается в региональный, а затем в масштабный», — заявил он.

Также Ермолаев отметил, что при таком раскладе в противостоянии будут принимать участие различные военные блоки. По его мнению, в таком случае разные стороны конфликта могут использовать или апеллировать к союзникам с использованием высокотехнологичного оружия вплоть до ядерного.

Ранее воюющие в Донбассе украинские военные после отступления из села Старомарьевка записали и выложили видео, в котором пожаловались на то, что к ним не пришла обещанная поддержка, а также заявили, что оценивают свои жизни выше «понтов» президента Владимира Зеленского.