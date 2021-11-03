Российских студентов-медиков отправят на помощь врачам

С 8 ноября по 17 декабря сразу 1,6 тысячи студентов старших курсов лечебного и педиатрического факультетов МГМУ имени Сеченова отправят на «практическую подготовку» в московские поликлиники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там подчеркнули, что это решение соответствует учебному плану. Кроме того, студенты во время практики смогут получать необходимые теоретические материалы в дистанционном формате.

Член профсоюза медработников «Действие» Иван Давыдов напомнил, что примерно в это же время год назад студентов Сеченовского университета тоже снимали с занятий и отправляли работать в поликлиниках и «красных зонах». По его мнению, «коронавирусная» практика не дает учащимся необходимого им опыта. Например, если у них должна быть акушерская практика, то работа в поликлинике ее не заменит. Давыдов считает, что такая практика позволит на время «заполнить поликлиники бесплатной рабочей силой», однако «для компетенций будущего врача это скорее вредно».

В пресс-службе РНИМУ имени Пирогова изданию сообщили, что не отправляют студентов на практику, однако там допустили возможность их работы в столичных медучреждениях во время пандемии коронавируса. Вуз подчеркнул, что речь идет об официальном трудоустройстве, не связанном с учебным процессом.

Издание отмечает, что опыт совмещения учебной практики студентов медвузов с помощью медикам в условиях пандемии уже есть в регионах. Хакасский государственный университет (ХГУ) имени Катанова планирует привлечь в качестве волонтеров более 200 учащихся. Студенты шестого курса лечебно-профилактического и педиатрического факультетов Уральского государственного медуниверситета будут проходить практику в медицинских учреждениях первичного звена. Они будут выезжать к пациентам на дом, а также помогать непосредственно в лечебных учреждениях.

Прошлой осенью вице-премьер Татьяна Голикова поручала Минобрнауки привлечь студентов старших курсов медвузов к работе с больными COVID-19. По ее словам, на тот момент в борьбе с коронавирусом было вовлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и примерно 500 педагогов.

К аналогичным мерам Минздрав прибегал и в начале пандемии. При этом абитуриентам, которые принимали непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, предоставили льготы, с целью облегчить поступление на программы ординатуры в медвузы.

