Отстраненный военными премьер Судана вновь возглавит правительство

Отстраненный военными премьер-министр Судана Абдалла Хамдук согласился вновь возглавить правительство страны, если будут освобождены все политзаключенные. Об этом сообщает Al Arabiya.

Политик возглавит новый кабмин при условии освобождения всех арестованных по политическим мотивам в ходе недавних действий военных из Суверенного совета Судана. Хамдук также настаивает на восстановлении всех конституционных институтов «в том виде, в котором они действовали до событий 25 октября».

В то же время телеканал Sky News Arabia указал, что премьер и армейское командование так и не достигли соглашения. Источник рассказал СМИ, что выдвинутые условия задумывались как повод к началу диалога.

25 октября военные из Суверенного совета Судана под руководством генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана арестовали членов временного правительства и объявили в стране чрезвычайное положение. В ответ в Хартуме начались протесты сторонников гражданских министров. Военные отреагировали на недовольство, открыв огонь по участникам демонстрации. Сообщалось, что 12 человек получили ранения.