В НАТО отказались считать Россию угрозой странам Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался считать, что Россия может представлять угрозу для стран Балтии. Об это он заявил Эстонскому телевидению, передает ТАСС.

«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — заявил Столтенберг. При этом он отметил, что Россия все же вызывает определенное беспокойство и требует пристального внимания.

По словам генсека НАТО, альянс наблюдает растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. «На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море», — сказал Столтенберг, добавив, что альянс усилил готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо.

21 октября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна занять четкую позицию по тому, как противостоять угрозам со стороны России. По ее словам, Москва регулярно нарушает воздушное пространство стран Балтии и черноморских государств. Глава Минобороны также обвинила Россию в кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Европейского союза.