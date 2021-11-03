Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования

Жена американского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках вестерна Rust («Ржавчина»), на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась на преследования репортеров.

В своей публикации Хилария Болдуин поблагодарила тех, кто принял участие в поисках пропавшего у семьи кота. Однако она предпочла не называть имена людей, которые нашли животное, чтобы не подвергать их преследованиям журналистов «в их безумном стремлении заработать больше денег». «Пока я пишу это, меня фотографируют через деревья дома, где мы остановились», — написала супруга актера.

Также, по ее словам, папарацци гнались на машинах по дороге за автомобилем Болдуинов, ехавших вместе с детьми. «Несколько страшных моментов… это опасно», — добавила Хилария.

Ранее Хилария Болдуин сообщила, что у семьи пропал бенгальский кот Эмилио. Она попросила подписчиков принести кота домой, если кто-нибудь его увидит. Через несколько часов супруга актера сообщила, что кот нашелся. По ее словам, у животного сломана лапа. Хилария поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

22 октября стало известно, что во время съемки одной из сцен вестерна Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

27 октября продюсеры фильма «Ржавчина» начали собственное расследование смерти оператора Галины Хатчинс. Актерам и другим членам съемочной группы было направлено письмо, в котором говорится, что для разбирательства были наняты юристы, которые сами будут решать, с кем из участников проекта проводить интервью и какие выводы делать по итогам расследования. Кроме того, продюсеры киноленты заявили о готовности сотрудничать с властями.