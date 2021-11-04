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В Карелии директриса колледжа держала массажиста в сексуальном рабстве

Mash: в Карелии директриса колледжа устроила массажиста учителем математики за секс-услуги
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Кадр: Telegram-канал Mash

Директриса Северного колледжа в Карелии устроила бывшего массажиста учителем математики и информатики без соответствующего образования. Взамен женщина требовала от него оказания ей сексуальных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам потерпевшего Ильи Гуляева, Ирина Василюк заставляла его заниматься с ней сексом с 2019 года в ходе сеансов массажа, а он соглашался, чтобы не потерять клиента. Массажист рассказал, что женщина фактически держала его в сексуальном рабстве. Впоследствии она устроила мужчину на работу в колледж, где ситуация усугубилась.

«Эти интимные связи происходили у директора в кабинете, иногда даже в учебное время», — отметил Гуляев. По его словам, это продолжалось на протяжении двух лет, а когда он заявил о своем намерении вступить в отношения с другой женщиной, Василюк сократила ему зарплату.

Потерпевший пожаловался на Василюк в Министерство образования. Сама директриса колледжа отрицает обвинения массажиста. «Он взял существующие факты и натянул на них какой-то абсурд и фантазии», — заключила она.

19 октября сообщалось, что полицейские и активисты освободили из сексуального рабства пять женщин-мигранток в Подмосковье. Одна из них рассказала, что приехала из Узбекистана на заработки. Как только она оказалась в Твери, новые хозяева порвали ее документы и сообщили, что она обязана оказывать мужчинам сексуальные услуги и отдавать им все деньги.

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