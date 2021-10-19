Полиция и активисты спасли из секс-рабства пять женщин под Москвой

Полицейские и активисты освободили из сексуального рабства пять женщин-мигрантов. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, одна из девушек приехала из Узбекистана на заработки. Как только она оказалась в Твери, новые хозяева порвали ее документы и сообщили ей, что она обязана оказывать мужчинам сексуальные услуги и отдавать им все деньги.

После этого девушку поселили вместе с еще пятью невольницами в закрытом кафе «Подсолнух» на территории Московской области. В один из дней рабыне удалось воспользоваться оплошностью надсмотрщиков и сбежать. Она смогла добраться до вокзала и позвонить родным, которые связали ее с общественниками, решившимися помочь.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемые задержаны.

18 октября сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы вербовщика Мукаилгаджи Магомедова, который пытался завербовать молодую россиянку с целью вывезти ее в Египет и передать в сексуальное рабство радикальным исламистам.