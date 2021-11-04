Раскрыто место зарождения спортивного дрифта в России

Местом зарождения спортивного дрифта в России считается микрорайон Змеинка во Владивостоке — именно там начали проводить первые соревнования по дрифту. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал гонщик Дмитрий Семенюк. Он был одним из первых дрифтеров в России, а теперь Семенюк — мастер спорта, основатель Российской Дрифт Серии (РДС) и главный ее судья, а также владелец и тренер школы дрифта.

«Все говорят, что дрифт вырос из нелегала. Так было в Японии, но в России дрифт появился сразу с легальных соревнований», — заверил Семенюк. Сейчас, по его словам, в этом месте на частные инвестиции строится Примринг — Приморское кольцо, которое задумывалось как огромный проект, состоящий из гостиничных комплексов, вертолетных площадок, спидвейного кольца (скоростная дорога для спидвея — прим. «Ленты.ру») и драгстрипа (приспособления для ускорения автомобилей и мотоциклов — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, Семенюк рассказал, как проходили первые гонки на Змеинке. По его словам, тогда приморские гонщики увлекались драг-рейсингом, а свои заезды называли «наши покатушки на время».

«Мы собирались на Змеинке каждый четверг или каждую среду. Быстрее приезжал Саша Крупин (первый дрифтер России — прим. «Ленты.ру»). Он, в отличие от нас, не на время ездил, а пытался ездить боком. Его разворачивало, он палил шины, мы на него пальцем крутили у виска, думали: что за идиот… А потом появились соревнования по дрифту, и стало понятно, что Саша был не идиот. Сейчас мы все такие же идиоты — палим колеса в огромнейшем количестве», — вспоминает Семенюк.

Дрифт — это техника прохождения поворотов на автомобиле с использованием управляемого заноса на максимально возможных скоростях. Спортивный дрифт зародился в Японии и обрел популярность в России в начале 2000-х. Тогда российские дрифтеры начинали как подпольные гонщики, а теперь они устраивают соревнования мирового уровня.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.