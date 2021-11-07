Жириновский назвал революции отвратительными

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в годовщину Октябрьской революции 1917 года назвал все революции отвратительными, а их участников — мятежниками и мародерами. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, глава либерально-демократической партии раскритиковал действия большевиков в 1917 году и заявил, что коммунисты «уничтожили все лучшее». На встрече со студентами в штаб-квартире ЛДПР он напомнил, что до революции Россия была в числе мировых экономических лидеров.

Также Жириновский затронул и тему вакцинации, высказавшись, что «царь запретил бы КПРФ, "Справедливую Россию" и "Новых людей" в связи с их позицией по вакцинации».

Ранее Владимир Жириновский призвал россиян чаще ходить в туалет, приведя пример охранника бывшего премьер-министра Афганистана, который, по его словам, хвастался, что мог не ходить по нужде 12 часов, и в итоге рано умер.

