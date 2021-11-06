Жириновский призвал россиян чаще ходить в туалет

Необходимо ходить в туалет как можно чаще, по потребности. К этому призвал россиян председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Я всем советую, кто нас слышит, в туалет ходить по потребности. Хоть каждый час! Некоторые [скажут]: да нет, три раза в день достаточно. Да не вам решать, сколько раз в день ходить. Ваш организм требует — идите!» — заявил политик.

Жириновский объяснил, что у него был охранник, который ранее работал у бывшего премьер-министра Афганистана Бабрака Кармаля. По словам лидера ЛДПР, мужчина хвастался, что он мог минимум 12 часов стоять в кабинете премьера за шторками и не ходить в туалет, пока не вернется домой. В итоге охранник рано умер, подчеркнул председатель российской партии.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал шесть прививок от COVID-19. Политик добавил, что также ежегодно делает прививку от гриппа. «Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — подытожил он.