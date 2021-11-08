В российской промышленности произойдет цифровая трансформация

Российские власти готовятся провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости. Глава правительства указал, что после этого будет выпускаться не менее 70 процентов высокотехнологичной продукции.

Кроме того, добавил Мишустин, власти утвердили программу цифровой трансформации в социальной сфере. В ближайшее десятилетие предстоит реализовать четыре проекта. Будет создана Единая централизованная цифровая платформа, с ее помощью 80 процентов граждан смогут получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

Еще один проект — Единый контакт-центр, где можно будет получить всю нужную информацию по теме социальной защиты. Третий проект — электронный кадровый документооборот.