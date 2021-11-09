Российским банкам разрешат уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

Минэкономразвития России решило разрешить банкам в одностороннем порядке уничтожать бумажные оригиналы договоров с клиентами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Министерство в рамках программы «Цифровая экономика» разработало законопроект, который предполагает создание возможности конвертации банковских документов в другой формат при сохранении их юридической значимости. В ведомстве считают, что это позволит бизнесу сэкономить миллиарды рублей. Сейчас закон требует сохранения многих бумажных документов в течение 75 лет, на что у предприниматели ежегодно тратят 3,5 миллиарда рублей ежегодно.

Документ уже внесен в Госдуму и ожидает рассмотрения в первом чтении. Он предусматривает уничтожение бумажных оригиналов договоров только при согласии каждого из участников многостороннего документа, закрепленного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Однако Минэкономразвития считает эту процедуру сложной и, отмечая заинтересованность участников рынка в скорейшей цифровизации, уже подготовило поправки ко второму чтению.

Так, документом предполагается дать возможность наиболее крупным и надежные банкам с точки зрения правительства и Центробанка уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной. Кроме того, планируется разрешить визирование цифровой версии документа физическим лицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой на портале «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания.

В Минэкономразвития отметили, что речь не идет о простой электронной подписи (ПЭП), законопроект призван обеспечить максимальную защиту потребителей банковских услуг. В случае согласования поправок Госдума сможет принять инициативу уже в осеннюю сессию.

В Центробанке изданию сообщили, что поддерживают предлагаемые изменения. В Минцифры на запрос газеты не ответили.

Ранее «Ведомости» писали, что российские банки не хотят самостоятельно вычислять сумму прожиточного минимума должника, которую нельзя будет взыскать, а намерены переложить эту обязанность на судебных приставов. Банкиры опасаются, что подобный подход вынудит их закладывать новые риски в ставки по кредитам. Кроме того, у банков были опасения, что такая практика негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков.