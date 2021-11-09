Описана «олдскульная» схема торговли японскими машинами в России

Журналист Василий Авченко, автор книги «Правый руль» описал традиционную, «олдскульную» схему торговли японскими машинами, которая до сих пор практикуется на самом большом в России авторынке «Зеленый угол». По его словам, продавцы «Зеленки» предлагают свой товар на огромной территории, по которой бродят покупатели из разных регионов страны. Об этом он рассказал в рамках спецпроекта «Русский форсаж».

«В былые времена (…) приезжали в огромных количествах сибиряки, потому что Сибирь у нас все-таки более населенная территория, там есть несколько городов-миллионников. (…) Владивосток во многом жил в 90-е годы и позже на том, что он стал своего рода перевал-базой для этих автомобилей, которые шли дальше — в Иркутск, Красноярск, Новосибирск и так далее», — рассказал Авченко. По его словам, схема офлайн-рынка продолжает пользоваться популярностью у россиян, несмотря на появление онлайн-аукционов.

Развозили машины по своим регионам покупатели «Зеленого угла» на самых разных поездах, пока правила перевоза автомобилей не ужесточили. «Сейчас машины если по железной дороги везут, то в специальных вагонах — так называемых сетках-автомобилевозах. А тогда возили всем подряд: и почтово-багажными [вагонами], и ракетовозными. Была такая эпоха — очень свободная, даже до беспредельности», — отметил Авченко.

Бывший штурман Алексей Козицкий, в свою очередь, описал, как в 90-е перевозили японские машины во Владивосток. По его словам, в то время этим занимался почти весь флот — это позволяло сохранить суда без государственной поддержки. «Особой удалью отличались рыболовы. Они как-то научились ставить машины почти вертикально, чтобы больше уместилось», — вспоминает штурман Алексей Козицкий.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, наибольший расцвет которого пришелся на 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.