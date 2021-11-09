Избивший и ослепивший российского солдата сел на четыре года

Суд Сочи приговорил к 4,5 годам военного за измывательства над солдатом, в итоге он ослеп

Сочинский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту, который избил солдата и ослепил его лазерной указкой. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый по фамилии Карасев, проходивший службу по контракту в сочинском гарнизоне, был признан виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий здоровью потерпевшего»). Он осужден на 4,5 года колонии общего режима.

Суд установил, что 24 марта Карасев, находившийся в наряде, избил призывника за то, что он не пришел вовремя. После нанесения побоев сержант светил лазерной указкой в глаза солдату, в результате он лишился зрения.