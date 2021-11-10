Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в среду, 10 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии упал до 4184,61 пункта (минус 0,06 процента), индекс РТС — до 1860,99 пункта (минус 0,17 процента).
Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 стали TCS Group, «Лукойл» и МТС. Акции этих компаний подорожали не более чем на 0,81 процента. Больше всего подешевели бумаги «Магнита», «Газпрома» и «Полюса». Падение акций не превысило 0,53 процента.
Курс доллара составил 70,85 рубля (плюс 0,13 рубля), курс евро торговался по 80,02 рубля (плюс 0,01 рубля). За биткоин давали 66 494,8 доллара (минус 2,24 процента).
Баррель нефти марки Brent стоил 85,4 доллара (плюс 0,73 процента), марки WTI — 84,5 доллара (плюс 0,42 процента).