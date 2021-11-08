Таблетка от коронавируса помогла авиакомпаниям и казино

Акции азиатских казино и авиакомпаний резко выросли после того, как компания Pfizer заявила, что ее таблетка от коронавируса может снизить количество госпитализаций и смертей среди пациентов на 89 процентов, сообщает Bloomberg.

Акции казино в Макао увеличились в цене на 5,9 процента, продемонстрировав наибольший рост за последние два месяца, в то время как индекс акций авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5 процента — это максимум с марта. Акции производителя чемоданов и сумок для путешествий Samsonite подорожали на 14 процентов. Выросли в цене и акции американских авиакомпаний. 5 ноября акции Delta Air Lines подорожали на 8,05 процента, United Airlines — на 7,26 процента, Southwest Airlines — на 6,44 процента, American Airlines — на 5,77 процента, по данным биржи Nasdaq.

Хотя таблетки Pfizer еще не получили разрешения от регулирующих органов США, инвесторы считают, что препарат поможет в борьбе с пандемией и ускорит возвращение к путешествиям. По мнению рыночного стратега IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, лекарство «вселяет некоторую надежду на то, что повторное открытие экономик пройдет более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы». Акции Pfizer 5 ноября во время торгов выросли на 10 процентов.

Стоимость акций других производителей вакцин и препаратов, наоборот, снизилась. 5 ноября акции BioNTech упали на 21 процент, Moderna — на 16,6 процента, Novavax — на 11,3 процента, Merck — на 10 процентов, по данным биржи Nasdaq. Ценные бумаги китайских производителей препаратов тоже обвалились. Акции CanSino Biologics упали на 17 процентов, Wuxi Biologics Cayman, производящей ингредиенты для вакцины AstraZeneca, — на 8,6 процента. Стратег CMB International SecuritiesВ Дэниэл Со считает, что таблетка Pfizer в случае своего успеха создаст неопределенность в отношении прогнозов прибыли китайских производителей вакцин.

В октябре свои таблетки от коронавируса представила компания Merck. По данным клинических испытаний, лекарство в два раза уменьшило вероятность госпитализации при коронавирусе, а также снизило риск смертности. В настоящее время компания ожидает регистрации препарата регуляторами стран.