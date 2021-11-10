Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил, что в ближайшее время руководство банка переедет в новый офис на Кутузовском проспекте, дом 32 в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы старались успеть выполнить эту работу к нашему празднику, к нашему юбилею», — отметил Кузнецов. По его словам, часть подразделений команды Сбера уже переехала в новые помещения.

В настоящее время головной офис Сбера расположен на улице Вавилова, 19.

12 ноября Сберу исполнится 180 лет. В 2018 году руководство организации объявило о планах создать штаб-квартиру на Кутузовском проспекте. Завершить переезд планируется до конца 2021 года.

Уточняется, что банк решил переехать для повышения эффективности управления бизнесом. Он реализует программу оптимизации портфеля недвижимости во всех регионах присутствия для снижения операционных издержек, улучшения условий работы сотрудников и сокращения времени на переезды между разными офисами.