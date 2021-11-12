Умерла бабушка Натальи Водяновой

В Нижнем Новгороде скончалась бабушка топ-модели Натальи Водяновой. Трагедия произошла 11 ноября – на следующий день после того, как Лариса Гавриловна отметила 92-летие. Об этом знаменитость сообщила на странице в Instagram.

Модель рассказала, что бабушка встречала свой день рождения в кровати — после перенесенной болезни она практически не вставала. При этом женщина сохранила ясность ума. Звезда рассказала, что это огромная утрата для всей семьи, но по словам ее детей, сложно было представить более благополучных обстоятельств «для ее последних 24-х часов на этой земле».

Накануне Наталья опубликовала трогательное видео, на котором она и ее дети в домашней обстановке поздравляют бабушку с Днем рождения. «Бабунечка, ты нам что-нибудь скажешь? Напутственные какие-то слова?», — попросила внучка в поздравлении. «Будьте счастливы», — ответила бабушка.

Известно, что Водянова прибыла в родной Нижний Новгород с тремя детьми. Они останутся в городе до похорон.