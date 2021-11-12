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Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на ЧМ-2022

Сборная Бразилии по футболу обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира-2022
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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду из Колумбии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года и досрочно вышла в финальный турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол на 72-й минуте забил Лукас Пакета. Таким образом, латиноамериканская страна возглавила турнирную таблицу с 34 очками. Следующий матч команда проведет 17 ноября против команды Аргентины.

Накануне сборная России в Санкт-Петербурге одержала победу в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Кипра со счетом 6:0 и сохранила лидерство в группе H с 22 очками. В заключительном туре российской сборной предстоит матч против Хорватии. Встреча пройдет в Сплите 14 ноября.

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