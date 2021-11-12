Карпин рассказал о добавившем эмоций перед матчем с Хорватией факторе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что разгромная победа команды Кипра в матче отборочного турнира только добавила эмоций перед отборочным матчем с Хорватией. Об этом факторе он рассказал журналистам, передает РИА Новости.

«Радует крупный счет, это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы следующий матч был с Мальтой. На Хорватию не надо никого настраивать, все понимают силу соперника. Счет 6:0 только добавляет эмоций. А Хорватия – это отдельная тема», — сказал Карпин.

Ранее Карпин прокомментировал победу сборной в матче с Кипром. Он признался, что ему не понравилась игра сборной в первом тайме. «Быстро забили и решили, что будет легко. Стали передерживать мяч», — заявил специалист. «Во втором тайме все стало получаться», — отметил он. Тренер также добавил, что защитник команды Георгий Джикия был готов принять участие в матче, но тренерский штаб принял решение его поберечь.

Встреча прошла 11 ноября в Санкт-Петербурге. Сборная России одержала разгромную победу над гостями, отправив в их ворота шесть безответных мячей. Дубль оформил Александр Ерохин. Также отличились Федор Смолов, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Антон Заболотный. Победа над Кипром позволила сборной России сохранить лидерство в группе H.